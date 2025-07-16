Antalya'da Eşini Öldüren Sanığın Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika
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Antalya'da Eşini Öldüren Sanığın Duruşması Devam Ediyor

16.07.2025 16:41
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Boşanma aşamasındaki eşini öldüren Savaş T. ve yardım eden Fikret İ.'nin yargılanması sürüyor.

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığın ve kaçmasına yardım ettiği öne sürülen kişinin yargılanmasına devam edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Savaş T. (48), tutuksuz sanık Fikret İ. müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Savaş T, cinayeti tasarlamadığını iddia etti.

Vicdanen kendini suçlu hissetmediğini dile getiren sanık, "Üç celse tutuksuz yargılandım. Suçlu olsam kaçardım. Ani gelişen bir olaydı. Oraya barışmaya gittik. Zaten gece çalışan insanlarız. Kastımız yoktu. 4 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Maktulün annesi Mediha S. ise "Çocuğumu canice, planlayarak öldürdü. Barışmaya gelen insan güvenlikli kapıdan çıkar. Bu adam arka kapıdan çıkıyor. Kızım Savaş'ın ailesinden yardım istedi ama edilmedi. Dışarda öldüreceklerdi ama kızım gitmediği için evde öldü. Benim çocuğum öldü. 3 torunum annesiz kaldı." diye konuştu.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Savaş T'nin "eşe karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından, sanık Fikret İ'nin de cinayete iştirak ettiği için "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"Cumhuriyet savcılığı emsal bir mütalaa sundu"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan maktulün annesi Mediha S., çocuğunun 9 kurşunla öldürüldüğünü ifade ederek, "Çocuğumu yatağında öldürmüşler. Bir de 'İsteyerek öldürmedik' diyorlar. Nasıl isteyerek değil. Çocuğum sizin geldiğinizi bilse balkondan aşağı atardı kendini. Canım yanıyor. Benim çocuğum gitti." ifadelerini kullandı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına müşteki avukatlığı yapan Müjde Tozbey duruşmada sanık Savaş T'nin akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor alınması talebinin mahkeme heyetince reddedildiğini söyledi.

Sanık Savaş T. için "tasarlayarak kasten öldürme" ve "eşe karşı kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istendiğini belirten Tozbey, şunları kaydetti:

"Öldüren katil kocanın yanında bulunan Fikret İ. hakkında da çok önemli bir talepte bulunuldu. Mütalaada F.İ'nin müşterek fail olduğu belirtildi. Yani kocası Fadim'i öldürdüğünde ne yapmışsa, nasıl cezalandırılması gerekiyorsa Fikret İ. de o sırada kocanın yanında tetiği çeken gibi fail olarak cezalandırılmalıdır denildi. Antalya Cumhuriyet savcılığı emsal bir mütalaa sundu. Hem katil koca Savaş T. hem de onun yanında olan Fikret İ. için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Hiçbir indirim uygulanmaması gerektiğini de belirtti."

Olay

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak'taki sitede yöneticilik yapan Fadim T. (52), 12 Eylül 2024'te birlikte yaşadığı kızı tarafından sabah, silahla öldürülmüş halde bulunmuştu.

Polis ekipleri, maktulün katil zanlısı eşi Savaş T. ile kendisine yardım ettiği ileri sürülen Fikret İ'yi Korkuteli ilçesinde gözaltına almıştı. Savaş T. tutuklanmış, Fikret İ. ise serbest bırakılmıştı.

Savaş T. hakkında "kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fikret İ. hakkında ise "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Önceki duruşmada mahkeme heyeti sanık Fikret İ'nin de tutuklu yargılanmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Eşini Öldüren Sanığın Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika

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