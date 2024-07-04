Antalya'da Eşini Sopayla Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Eşini Sopayla Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Antalya'nın Kepez ilçesinde eşini sopayla darbederek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada çiftin çocuklarından alınan ifadelerde çelişkiler olduğu belirtildi. Sanık, eşinin aşırı derecede uyuşturucu kullandığını ve şiddet gördüğüne dair beyanları olduğunu savundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

04.07.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde eşini sopayla darbederek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ufuk A. (41) ile taraf avukatları katıldı.

Çocuk İzlem Merkezi'nden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan çiftin çocuklarından C.A. uzman eşliğinde ifade verdi.

Babası Ufuk A'nın annesi Sinem A'yı (38) dövmediğini ileri süren C.A. uyuşturucu kullanan annesinin kendisine ve kardeşine şiddet uyguladığını iddia etti.

Polis merkeziyle mahkemedeki ifadeleri arasındaki farklılık sorulan C.A, komşularının baskısı nedeniyle polise yalan söylediğini dile getirdi.

Çiftin diğer çocukları Y.A. ise parktan eve geldiğinde, annesinin banyodan çıktığını, sağlık durumunun kötü olduğunu anlattı.

Annesinin mutfakta kustuğunu belirten Y.A. ifadesini şöyle sürdürdü:

"Babam 'Ambulansı arayın' dedi. Babam ağlıyordu. 'Keşke bize böyle yapmasaydın.' dedi. Babam kanepede anneme kalp masajı yapıyordu. Gelen komşulardan biri, 'Ağız birliği yapın.' dedi. Hangi komşunun bunu söylediğini hatırlamıyorum. Polis merkezinde öyle ifade verdik. Annem uyuşturucuların yerini söylediğim için üzerimde sigara söndürdü. Anneme uyuşturucunun kötü bir şey olduğunu söylüyordum. Annemin olaydan 2 hafta önce dudağı patlamıştı. Olay günü de annemin dudağı ve kulağı patlaktı."

Çocuk İzlem Merkezi'nde görevli uzman ise çocukların sanığı korumaya yönelik çelişkili ifadeler verdiğini vurguladı.

"Eşim aşırı derecede uyuşturucu kullanmaktaydı"

Sanık Ufuk A, cezaevi şartları gereği, görüşme saatlerinde çocukların okulda olduğunu belirterek, çocuklarının ifadelerinde hiçbir yönlendirme yapmadığını savundu.

Çocuklarının olayı unutması için psikolojik destek gördüğüne dikkati çeken sanık, "Eşim son bir yıldır eve darbedilmiş geliyordu, uyuşturucu krizleri yaşıyordu. Eşimi farklı tarihlerde çeşitli hastanelere götürdüm. Benden şiddet görmediğine yönelik beyanları mevcut. Eşim aşırı derecede uyuşturucu kullanmaktaydı. Olaydan bir gün önce eve gelmemişti. Eşimin yaraları uzun süre iyileşmezdi. Bunun da uyuşturucu kullanımından kaynaklandığını düşünüyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İhbar üzerine 17 Haziran 2023'te Özgürlük Mahallesi 2658 Sokak'daki eve giden sağlık ekibi, yaralı Sinem A'ya ilk müdahaleyi yapmış ancak ağır yaralı kadın hastaneye götürülürken yaşamını yitirmişti. Kadını sopayla darbettiği öne sürülen eşi Ufuk A. hakkında "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Antalya, Çocuk, Kepez, Mahkeme, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Eşini Sopayla Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
12:27 İstanbullular dikkat AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat! AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:17 Sinan Ateş’in annesi mahkemede fenalaştı Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:32 “Kebap diyarının hastalığı“ için uyarı Özellikle erkeklerde görülüyor "Kebap diyarının hastalığı" için uyarı! Özellikle erkeklerde görülüyor
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
12:07 Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı
11:40 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 16:16:49. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Eşini Sopayla Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement