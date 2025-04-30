Antalya\'da Ev Yangını Söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi 5087 Sokakta M.G'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede vatandaşların kendi imkanları ile yangını söndürdüklerini tespit edip, herhangi bir tehlikenin olmadığını bilgisini verdi.