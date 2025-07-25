Antalya'da Evsiz Adam Ölü Bulundu

1) SAHİLDEKİ YEŞİLLİK ALANDA YAŞAYAN KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

ANTALYA'da sahil bandındaki yeşillik alanda yaşayan Siyabend İlik (57), arkadaşı tarafından ölü bulundu.

Olay, saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Akdeniz Bulvarı Beach Park'ta yer alan yeşillik alanda meydana geldi. Sebahattin A. ile birlikte sahildeki yeşillik alanda yaşayan Siyabend İlik, sabah saatlerinde arkadaşına nefesinin daraldığını söyledi. Sebahattin A., işlerini halletmek için bir süre İlik'in yanından ayrılıp geldi. Sebahattin A., İlik'in hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Siyabend İlik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından İlik'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin ceset üzerinde yaptığı ilk incelemede vücudunda ateşli silah, delici, kesici alet yaralanması olmadığı tespit edildi.

Ekiplerin incelemesinde İlik'in yaklaşık 20 gün önce kendisi evsiz kişilerle kavga ettiği, birkaç gün önce de kendisini iyi hissetmediği için hastaneye gittiği belirlendi.