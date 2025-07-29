Antalya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Antalya\'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
29.07.2025 18:45
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Kontrolden çıkan araç, bekleyen otomobile ve yayaya çarptı. 1 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bekleyen otomobil ve yayaya çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Burak K. yönetimindeki otomobil, Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki lunapark önünde dün gece saatlerinde ağaca çarpıp savrularak yol kenarında bekleyen Mehmet Ç'nin kullandığı otomobil ve aynı araca binmek için kaldırımda duran Arda Öztürk'e (23) çarptı.

23 YAŞINDAKİ ARDA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Arda Öztürk ve iki aracın sürücüleri ile kontrolden çıkan Burak K'nin kullandığı otomobildeki Utku E. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Öztürk, kurtarılamadı. Arda Öztürk'ün cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

LUNAPARK'TA ÇALIŞIYORMUŞ

Alanya Üniversitesi son sınıf öğrencisi olan Arda Öztürk'ün lunaparkta çalıştığı, iş çıkışında üvey babası Mehmet Ç'nin kendisini almaya geldiği, otomobile bineceği sırada ise kazanın yaşandığı öğrenildi.

CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Öztürk'ün cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Burada, anne Dilek Ç. ile hastanede tedavisi tamamlanarak adli tıp önüne gelen üvey baba Mehmet Ç. ve yakınları üzüntü yaşadı. Cenaze defnedilmek üzere Burdur'a gönderildi. Öztürk'ün dayısı Murat Ayan, Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere, elim bir kazada yeğenini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

KORNEALARINI BAĞIŞLADI

Hayatını kaybeden yeğeninin organlarını da bağışlamak istediklerini ancak beyin ölümü gerçekleştiği için bunun mümkün olmadığını belirten Ayan, "Çocuğumuzun kornealarını bağışladık. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını isterim. Kısa süre önce aynı yerde, aynı tür bir kazada bir baba ve oğlu aynı şekilde can vermiş. Bu konuda o noktaya bir titizlik gösterilmesini yetkililerden talep ediyoruz. Kazaya neden olan kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan 11 Temmuz'da aynı yerde lunaparktan çıkan yaya Yunus Tekerci ve oğlu 8 yaşındaki Adem Efe Tekerci'ye kaldırımda yürürken kontrolden çıkan bir otomobil çarpmıştı. Kazada baba ve oğlu yaşamını yitirmişti.

Öğrencinin öğrenim gördüğü Alanya Üniversitesi başsağlığı mesajı yayımladı.
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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