Antalya'da firari cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da firari cinayet zanlısı yakalandı

Antalya\'da firari cinayet zanlısı yakalandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Diyarbakır'da dört yıl önce bir kişiyi öldürdüğü belirlenen firari cinayet zanlısı, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan M.K'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

04.03.2024 21:39
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Diyarbakır'da dört yıl önce bir kişiyi öldürdüğü belirlenen firari cinayet zanlısı yakalandı.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Hurma Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, Diyarbakır'da dört yıl önce "kasten öldürme" suçundan aranan firari M.K'yı (30) gözaltına aldı.

Zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Konyaaltı, Antalya, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da firari cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika

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