Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Diyarbakır'da dört yıl önce bir kişiyi öldürdüğü belirlenen firari cinayet zanlısı yakalandı.
Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Hurma Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, Diyarbakır'da dört yıl önce "kasten öldürme" suçundan aranan firari M.K'yı (30) gözaltına aldı.
Zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da firari cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşu ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Sakatlıkları devam eden Laine ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı. Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.
İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem oldu.
Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir zehir taciri tutuklanırken, ev ve araçta yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve para ele geçirildi.
AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Vezirköprü ve Havza programlarında vatandaşlarla buluştu. Doğan, Samsun ve 17 ilçe için ortak akılla hizmet edeceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?