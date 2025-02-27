Antalya'da Fırın Denetimleri Başladı

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Antalya'da ramazan öncesinde fırınlarda, gramaj ve fiyat denetimi yapıldı.

Ticaret Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla fırınlarda sürdürdü. Unlu mamuller satışı yapılan iş yerleri ile fırınları dolaşan ekipler, ekmek ve pidelerin gramaj ve fiyatını inceledi, işletmelerin fiyat tarifesi uygunluğunu kontrol etti.

Ticaret Müdürü Halil Özşahan, gazetecilere, ramazan ayı öncesinde market, kafe, restoran ve fırınları denetlediklerini söyledi.

Denetimlerin ramazanda aralıksız süreceğini belirten Özşahan, ürünlerinde haksız fiyat artışı ve gramaj eksikliği tespit edilen işletmelere idari yaptırım cezası uygulandığını ifade etti.