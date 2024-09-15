Antalya'da Fırtına Uyarısı

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(ANKARA) - Antalya Valiliği, yarın öğleden sonra Kaş- Kumluca arasında fırtına beklendiğini bildirerek, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Antalya Valiliği, sosyal medya hesabından yarın beklenen fırtına ile ilgili uyarıda bulundu. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yarın öğle saatlerinden sonra rüzgarın, Kaş-Kumluca arasında batı ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceğini bildiren Valilik, fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybedeceğini aktardı.

Valilik, "Fırtınanın oluşturacağı muhtemel olumsuzluklara karşı başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" uyarısında bulundu.