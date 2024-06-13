Antalya'da Geri Dönüşüm Merkezinde Yangın Çıktı

Güncel

ANTALYA'da geri dönüşüm merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Menderes Mahallesi 9 sokak üzerinde yer alan geri dönüşüm merkezinde meydana geldi. Otluk ve çalılık alanda başlayan yangın, geri dönüşüm merkezine sıçradı. Yangını görenlerin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Merkezin birçok yerine ulaşan alevleri söndürmekte zorlanan ekipler, takviye ekip talebinde bulundu. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Geri dönüşüm merkezinde çıkan yangından yükselen duman gökyüzünü kaplarken, şehrin birçok noktasından da görüldü. Vatandaşların itfaiye ekiplerine su ve ayran vermesi dikkati çekti. Soğutma işlemlerinin geç saatlere kadar süreceği belirtilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Adem AKALAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,