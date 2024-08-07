Antalya'da geri gelen kamyonete çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da geri gelen kamyonete çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, bir kamyonetin kasasından düşen kulübeyi almak için geri gelen sürücüye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

07.08.2024 14:58  Güncelleme: 15:46
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Antalya'da geri gelen kamyonete çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde 07 BKY 59 plakalı kamyonetin sürücüsü Mustafa A, aracın kasasından düşen kulübeyi almak geri gelmeye başladı. Bu sırada Esra Sümer yönetimindeki 34 GLK 155 plakalı otomobil, kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Sümer olay yerinde öldü.

Sümer'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kamyonetin sürücüsü Mustafa A. ise gözaltına alındı.

Olay anı ise bir işletmenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, kasasındaki kulübe düşen kamyonetin sürücüsü Mustafa A'nın sol şeritte yaklaşık 50 metre geri gittiği görüldü.

Esra Sümer'in kullandığı otomobilin kamyonete çarptığı anların yer aldığı görüntülerde, iki aracın da refüje sürüklenmesi dikkati çekti.

Antalya\'da geri gelen kamyonete çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da geri gelen kamyonete çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yusuf Kaplan: O sürücüye en ağır ceza verilsin bence 20 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Kamyon olmasına güvenmiş. Olan arkadan gelip çarpan kişiye olacaktı. Belli zaten. 16 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Antalya'da geri gelen kamyonete çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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