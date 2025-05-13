Antalya'da Gold Town Sertifika Programı Başladı

(ANTALYA)- Muratpaşa'da restoran, kafe, lokanta, pastane gibi gıda işletmelerinin standartlarını yükseltmeyi hedefleyen 'Gold Town Sertifika Programı'na başvurular başladı.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ve hijyen markası Diversey ile güçlerini, Antalya'yı hijyen ve gıda güvenliğinde örnek bir kent haline getirmek için birleştirdi. Hayata geçirilen Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Programı ile Antalya'da, turizmin en önemli bileşenlerinden gastronomi alanında gıda güvenliğinin artırılması, şeffaflık ve güven ortamının oluşturulması, ekonomik katkı ve bölgesel değerlerin korunması, işletmeler arası iş birliği ve sürekliliğin sağlanması hedefleniyor.

Başvurular internet adresi üzerinden yapılıyor

Restoranlardan kafelere, lokantalardan pastanelere birçok işletme, gönüllülük esasına dayanan bu programa başvurarak belirlenen kriterleri karşılamaları halinde Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifikası almaya hak kazanacak. Sertifika alan işletmeler, uluslararası standartlara uygunluklarını ziyaretçilerine belgeleyebilecek. Muratpaşa ilçe sınırlarında yer alan işletmeler için geçerli olan Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Serifika Programı'na katılmak isteyen işletmelerin, 'goldtown.muratpasa-bld.gov.tr' adresinden başvurularını tamamlaması gerekiyor.