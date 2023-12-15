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Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı•
Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.
Bir haftalık gerçekleştirilen denetimlerde 355 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.
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