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Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi - Son Dakika
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Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konular üzerinde duruldu. Bir hafta süren denetimlerde 355 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası kesildi.

Antalya\'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi
15.12.2023 - 16:16,
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Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

Bir haftalık gerçekleştirilen denetimlerde 355 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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