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Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

Son 2 haftada gerçekleştirilen denetimlerde 40 bin 184 sürücü denetlenirken bunlardan 8 bin 252'sine para cezası uygulandı.

Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda da 1494 yol kullanıcısına eğitim verildi.