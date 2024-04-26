Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi - Son Dakika
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Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi

Antalya\'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi

Antalya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konular kontrol edildi. Son 2 haftada yapılan denetimlerde 40 bin 184 sürücü denetlenirken, 8 bin 252 sürücüye para cezası uygulandı. Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 1494 yol kullanıcısına eğitim verildi.

26.04.2024 14:35
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Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

Son 2 haftada gerçekleştirilen denetimlerde 40 bin 184 sürücü denetlenirken bunlardan 8 bin 252'sine para cezası uygulandı.

Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda da 1494 yol kullanıcısına eğitim verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi - Son Dakika

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