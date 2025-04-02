Antalya'da Hortum Bungalovu 30 Metre Sürükledi

Antalya'da hortum ortalığı birbirine kattı: 2 ton ağırlığındaki bungalov 30 metre sürüklendi, karavan otomobillerin üzerine uçtu

İş yeri, ahşap ev ve 9 araca zarar veren hortum ortalığı savaş alanına çevirdi

İş yeri sahibi: "Bungalov önce sağa, sonra sola gitti. İş yerimizin önünde bulunan bütün araçları alabora etti"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası oluşan hortum bir iş yerinde büyük ölçüde zarar oluşmasına neden oldu. Hortum, iş yerinin önünde bulunan ve içerisinde eşyaların yer aldığı 2 ton ağırlığındaki bungalovu 30 metre sürüklerken, karavan yapılmak üzere bekleyen hafif ticari bir aracı da otomobillerin üzerine fırlattı. Hortumun bungalovu dışında 9 araçta büyük ölçüde zarar meydana getirdiği belirtildi.

Manavgat'ta gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artırarak devam eden sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken, saat 11.30 sıralarında çıkan hortum, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu yan yol üzeri, Gültepe Mahallesi'nde bulunan Gök Mobilya isimli iş yerine büyük ölçüde zarar verdi. Hortum, iş yerinin önünde örnek olarak bulunan 2 ton ağırlığındaki üçgen evi otomobillerin üzerinden uçurup 30 metre ileride ters döndürürken, çatısını iş yerinin önünde park halindeki otomobillerin üzerine attı. Hortumun havalandırıp otomobillerin üzerine attığı karavan yapılmak üzere bekleyen hafif ticari araç ise görenleri hayrete düşürdü. Hortumun meydana gelmesinden kısa süre önce elektrik kesintisi meydana geldiği, işyerinde bulunanların otomatik kapıyı kapatmak için işyerinin önünde beklediği sırada hortumun meydana geldiği, işyeri çalışanlarının facianın eşiğinden döndüğü bildirildi. Diğer taraftan hortum anında Manavgat-Antalya yolunda seyir halindeki bir otomobil hortumdan etkilenirken otomobilde büyük ölçüde zarar oluştu.

"Sevindirici olan tarafı can kaybının olmaması"

Hortumun ardından Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seydi Güngör, hortumdan zarar gören işyerine gelerek incelemelerde bulundu ve işyeri sahiplerine geçmiş dileğinde bulundu. Büyük bir doğal afet yaşandığını belirten MATSO Başkanı Güngör "Sevindirici olan tarafı can kaybının olmaması. Büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Allah beterinden korusun, işyeri sahibimize ve Manavgat'ımıza çok geçmiş olsun" dedi.

"Bungalov önce sağa, sonra sola gitti"

İş yeri sahibi Ahmet Ali Gök ise aniden bir hortum meydana geldiğini belirterek "Yağmurun etkisini artırdığı sırada elektrik kesintisi oldu. Elektrik kesintisinden sonra bahçemizde bulunan eşyaların sağa sola gittiğini, üçgen bungalov evimizin önce sağa, sonra sola gitti. İşyerimizin önünde bulunan bütün araçları alabora etti. 9 araçta hasar var. Büyük çapta maddi hasar oluştu" dedi.

İş yerinde elektriklerin kesilmesinin ardından otomatik kapıyı kapatmak için girişe geldiklerini belirten bir işyeri çalışanı ise, "Otomatik kapıyı kapatmak için enerji sağlamaya çalışırken hortum fırtına karışımı bir şey çıktı. Üçgen evin bir sağa bir sola gittiğini gördük. Sonra otomobilin üzerinden uçup buraya geldi ve yan yattı. Hortum durduktan sonra dışarı çıktık. Bu manzara ile karşılaştık. Üçgen ev yaklaşık 30 metre yol kat edip otomobilin üzerinden geçip buraya geldi" dedi.

Hortum olayının ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu, Manavgat Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Manavgat Kaymakamlığına bağlı ekipler sevk edilirken, hasar tespit çalışmalarına başlandı.