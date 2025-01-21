Antalya'da iki cinayetle yargılanma devam ediyor - Son Dakika
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Antalya'da iki cinayetle yargılanma devam ediyor

Zeynel B. baldızını ve bir motokuryeyi öldürmekle suçlanıyor, savcı müebbet ceza istedi.

21.01.2025 11:49
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Antalya'da, baldızını ve motokuryeyi öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Zeynel B. ile tutuksuz eşi sanık İ.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanık M.Ç.K. ile müşteki yakınları ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Zeynel B'nin baldızı Zeynep Ece Aksay'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet, motokurye Ali Diken'i "tasarlayarak kasten öldürme"den ise ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, tutuksuz sanık İ.B'ye "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan ceza verilmesini, tutuksuz sanık M.Ç.K. hakkında ise beraat kararı verilmesini talep etti.

Söz verilen sanık Zeynel B, motokurye Ali Diken'i öldürdüğünü zaten mahkemede kabul ettiğini belirterek, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı öldürmediğini savundu.

Tutuksuz sanık İ.B. de suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, Zeynel B'nin tutuklu, İ.B. ve M.Ç.K'nin tutuksuz yargılanmalarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Motokurye Ali Diken'den haber alamayan yakınları, 20 Aralık 2023'te polise kayıp ihbarında bulunmuş, katıldığı bir televizyon programından sonra kaçma girişiminde bulunan Zeynel B. (33) gözaltına almıştı.

Şüpheli, motokuryeyi öldürdüğünü ve cesedi gömdüğünü itiraf etmiş, gösterdiği yerde yapılan kazılarda Ali Diken ile şüphelinin baldızı Zeynep Ece Aksay'ın (26) cesetleri bulunmuştu.

Zeynel B. "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmış, eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sanıklardan Zeynel B. hakkında "kasten öldürme", eşi İ.B hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" ve M.Ç.K. hakkında da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da iki cinayetle yargılanma devam ediyor - Son Dakika

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