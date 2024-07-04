Antalya'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

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Antalya'da, İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik binasında yapılan toplantıda, haziran ayına ilişkin verileri açıklayan Vali Şahin, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında haziranda 110 operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, 202 şüpheliye işlem yaptıklarını ve bunlardan 23'ünün tutuklandığını kaydetti.

Asayiş suçları kapsamında geçen ay 11 bin 277 olay gerçekleştiğini ve bu olayların yüzde 97'sinin aydınlatıldığını bildiren Şahin, il genelinde toplamda 1 milyon 215 bin 914 kişinin sorgulandığını ifade etti.

Narkotik suçlara yönelik 840 operasyon yapıldığını aktaran Şahin, 955 şüpheliye işlem yapıldığını ve bunların 69'unun tutukladığını kaydetti. Şahin, bu operasyonlarda 75 kilo 6 gram esrar, 114 kilo 2 gram eroin, 16 kilo 6 gram metamfetamin, 18 kilogram skunk, 1 kilo 15 gram kokain, 834 gram bonzai, 10 bin 716 sentetik ecza, 119 uyuşturucu hap, bin 321 kök kenevir ele geçirildiğini belirtti.

Ayrıca Vali Şahin, NARVAS projesi kapsamında 491 ihbara istinaden, 411 uygulama yapıldığını dile getirdi.

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgileri de paylaşan Şahin, kaçakçılığı engellemeye yönelik teknik ve fiziki imkanların her geçen gün arttırıldığını, bu kapsamda gerçekleştirilen 3 operasyonda 2 şüphelinin tutuklandığını ve suça karışan 166 kişi hakkında da adli işlem yapıldığını ifade etti.

Vali Şahin, mobil göç noktalarında toplamda 15 bin 305 yabancı uyruklunun sorgulandığını ve 753 farklı uyruklarda kişinin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini bildirdi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 11 operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Şahin, operasyonlarda yakalanan 97 şüpheliden 34'ünün tutuklandığını 44'ünün de adli kontrol şartıyla 19'unun ise serbest bırakıldığını vurguladı.

İl genelinde haziran ayında 2 bin 300 trafik kazası meydana geldiğini ve 11 kişinin öldüğünü ifade eden Şahin, denetimlerde 105 bin 858 kişiye idari para cezası uygulandığını, 2 bin 666 aracın da trafikten men edildiğini duyurdu.

Sahil güvelik olaylarında ise haziranda 2 bin 631 saat seyir icra edildiğini söyleyen Şahin, 151 mevzuata aykırı çalışan gemi, tekne ve işletmeye yasal işlem uygulandığını, çevre kanuna muhalefetten 1 tekneye ceza yazıldığını, 5 arama kurtarma görevinde 16 kişinin kurtarıldığını, 4 tıbbi tahliye görevinde ise 4 kişinin sağ olarak kurtarıldığını belirtti.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Zarif de katıldı.