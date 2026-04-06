Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Vektörle Mücadelesi Sürüyor

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla kent genelinde yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Sivrisinek, karasinek, hamamböceği, pire ve kemirgen gibi canlılara karşı gerçekleştirilen mücadele, özellikle riskli alanlarda yıl boyunca devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden vektörlere karşı gece ilaçlama çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürüyor. Bulaşıcı hastalık taşıma riski bulunan sivrisinek, karasinek, hamamböceği, pire ve kemirgen gibi canlıları karşı sürdürülen çalışmalarla, özellikle üreme riski yüksek alanlarda yıl boyunca yoğun bir şekilde ilaçlama yapılıyor.

İlaçlama çalışmaları gece de sürüyor

İlaçlama faaliyetleri, uçkun, hamamböceği ve karasinek gibi vektör türlerinin daha aktif olduğu akşam saatlerinde başlayıp gece geç saatlere kadar devam ediyor. Özellikle kanalizasyon hatları, rögar kapakları ve çöp konteynerleri gibi üreme riski yüksek noktalarda yoğunlaştırılan uygulamalarla zararlıların çoğalmasının önüne geçiliyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yıl boyunca planlı ve düzenli şekilde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.