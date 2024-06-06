Antalya'da İş Hanının Önünde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da İş Hanının Önünde Ölü Bulundu

Antalya\'da İş Hanının Önünde Ölü Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir iş hanının önünde hareketsiz bir kişi fark edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 50 yaşındaki Murat Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.06.2024 10:41
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, iş hanının önünde ölü bulundu.

Tahılpazarı Mahallesi Şarampol Caddesi'ndeki iş hanının önünde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 50 yaşındaki Murat Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Murat Ö'nün döner ustası olarak çalıştığı ve bir pansiyonda kaldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Muratpaşa, Antalya, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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