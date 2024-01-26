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Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda kaçakçılık malzemesi ele geçirildi.

Antalya\'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
26.01.2024 - 18:23,
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Antalya'nın Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda 25 bin 200 makaron, 35 kilogram tütün, 123 kesilmiş bandrol, 100 puro, 10 elektronik sigara, 3 sigara dolum makinesi ve kompresör, 9 bin 280 litre karışım akaryakıt, 3 lüks kol saati, 6 metal arama dedektörü ve tarama çubuğu ile 30 farklı ebatlarda gözyaşı şişesi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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