Gazipaşa'da tırla çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gazipaşa'da tırla çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Gazipaşa\'da tırla çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, üzerinde kepçe bulunan bir kamyon ile tırın çarpışması sonucu kamyon sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

10.06.2024 12:41
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tırla çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Özgür Şenli'nin (24) kullandığı 07 UH 118 plakalı üzerinde kepçe bulunan kamyon, Alanya-Gazipaşa D 400 kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 27 ATS 294 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun kupa kısmı koparak yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı kamyon sürücüsü Şenli, kaldırıldığı Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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