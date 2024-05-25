Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun önce park halindeki, ardından oto galerideki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Henüz sürücüsü belirlenemeyen 07 UK 850 plakalı kamyon, Antalya- Alanya D-400 kara yolunda, önce yol kenarındaki 2 araca, ardından oto galerinin önündeki 2 otomobile çarptı.
Kaza anı oto galerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun seyir halindeyken yol kenarında park halindeki 2 araca ve oto galerinin önündeki 2 araca çarparak durması yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da kamyon park halindeki ve oto galerideki araçlara çarptı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?