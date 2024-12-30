Antalya\'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akseki'nin Çimi Yaylasında mahsur kalan 3 kişiyi zorlu mücadele sonunda bulundukları yerden kurtardı. Kar görmek için yaylaya çıkan ve araçları şarampole kayan vatandaşlar, Büyükşehir ekiplerinin 15 kilometre yol açması sonucu güvenli bir şekilde kurtarıldı. Ekiplerin, Alanya ve Kaş'ta da güvenli ulaşım için karla mücadele çalışması devam ediyor.

Antalya'da bir süredir etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Akseki ilçesi Çimi Yaylası mevkiinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle üç kişi mahsur kaldı. Yaylada mahsur kaldıkları ve zor durumda olduğu ihbarı üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İlçe Hizmet Birimi ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler hızla harekete geçerek yola çıktı.

GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KURTARILDI

Olay yerine ulaşabilmek için zorlu hava koşullarına rağmen greyder ve kepçe ile 15 kilometrelik yol açma çalışması yürüten ekipler, kısa sürede mahsur kalanlara ulaştı. Kar yağışının yoğunluğu nedeniyle kapanan yollar ekiplerin özverili çalışmalarıyla yeniden açıldı. Çimi yaylasına kar görmek için çıkan ve araçları şarampole kayan vatandaşlar güvenli bir şekilde bulundukları yerden kurtarıldı. Mahsur kalan vatandaşlar, yardım çağrılarına hızla yanıt veren Büyükşehir Belediyesi Akseki ilçe hizmet birimi ve kırsal alan ekiplerine teşekkür etti.

ALANYA'DA KAR, HEYELAN VE GÖÇÜK MÜCADELESİ

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri de, ilçenin kuzeyinde kar, güneyinde ise heyelan ve göçükle mücadele ediyor. Bir haftadır Alanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağış Toroslar'da kar yağışını da beraberinde getirdi. Teyakkuzda bekleyen Büyükşehir Kırsal Alan ekipleri, ilçenin kuzey, doğu ve batısında çalışmalarını sürdürüyor.

KAR KÜRÜME ÇALIŞMASI

Taşatan grup yolu, Hacıbeleni ve Erikçiler bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan yolda, kar kürüme ve yola düşen taşları temizleme çalışması gerçekleştirildi. Diğer yandan Gümüşkavak ve Çamlıca yollarında göçük ve heyelan nedeniyle bozulan bölümler temizlendi, dolgu çalışması yapıldı. Bıçakçı mahallesi grup yolunda ise, heyelan nedeniyle yola düşen taş ve molozlar temizlendi.

KAŞ'TA KAR KALINLIĞI 40 CM

Kar yağışı Kaş'ın yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı Kaş'ın yayla yollarında çalışma yaptı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Kaş Gömbe, Sütleğen, Yayla, Palamut, Yeşilbarak yaylaları başta olmak üzere kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yolları açık tutmak için çalıştı. Ekipler, greyder ile yolda biriken karı küreyerek yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti.

Haber-Kamera: ANTALYA,