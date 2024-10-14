Antalya'da Kaza Kurşunuyla Ölüm: 3 Gözaltı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 22 yaşındaki gencin kaza kurşunuyla yaşamını yitirmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yeşildere Mahallesi'nde 9 Ekim'de Ahmet Yusuf Kaçarlar'ın silahla ateş edilerek öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Çalışmada, Kaçarlar'ın iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada ateşlenen silahtan çıkan kaza kurşununun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheliler S.D. (45), O.A.D. (24) ve H.Y.K'yi (17) gözaltına aldı.