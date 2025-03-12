Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Dikmen Mahallesi, D 400 Karayolu üzerinde D.Ç'nin kullandığı 07 BVJ 315 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan demir bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik'te hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Kaza: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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