Antalya'da kentsel dönüşüme girecek evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Antalya'da kentsel dönüşüme girecek evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Antalya'da bir gün sonra kentsel dönüşüme girecek evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Evde eşyalarını toplayan Aysel Ecrin'in ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 20 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. Yangın çıkışıyla ilgili çalışmalar ise devam ediyor.

03.06.2024 17:22
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ANTALYA'da bir gün sonra kentsel dönüşüme girecek evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 503 sokak üzerinde yer alan müstakil evde meydana geldi. Aysel Ecrin, bir gün sonra kentsel dönüşüm için yıkılacak olan evindeki eşyalarını topladığı esnada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören Ecrin, sokağa çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber yangın yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Aysel Ecrin de eşyalarını korumaya çalıştı. İtfaiye ekipleri, yangını 20 dakikalık çalışmayla söndürürken, soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Sokakta yangının söndürülmesini endişeli gözlerle takip eden ve ayakta durmakta zorlanan Aysel Ecrin, tedbir amaçlı olarak sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedaviye alındı.

Aysel Ecrin, "Eşyalarımı topluyordum. Bir anda ne oldu anlamadım, yangın çıktı. Elimde de eşyalarım vardı" dedi.

Ekipler yangının çıkışıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

HABER- KAMERA: Kemal ERBEN/EĞİRDİR,

Antalya\'da kentsel dönüşüme girecek evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da kentsel dönüşüme girecek evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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