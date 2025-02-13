Antalya'da Kiracı İcra ile Evden Çıkarıldı, Yardım İstedi - Son Dakika
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Antalya'da Kiracı İcra ile Evden Çıkarıldı, Yardım İstedi

Antalya\'da Kiracı İcra ile Evden Çıkarıldı, Yardım İstedi

Antalya'da kirasının artışını kabul etmeyen kiracı Salih Kırgın, icra memurları tarafından evden çıkarılmaya çalışıldı. 5 aylık bebeğiyle dışarıda kalma korkusuyla direnen Kırgın, olayın ardından devletten yardım talep etti.

13.02.2025 16:27  Güncelleme: 16:33
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ANTALYA'da kirasının 11 bin TL'den 16 bin TL'ye çıkarılmasını kabul etmeyen ve icra kararıyla evin boşaltılmasına direnen Salih Kırgın, polisin iknası sonrası gözyaşlarıyla dışarı çıktı. Kırgın, "5 aylık çocuğumla dışarıda kaldım. Eşyalarımı alıp çıkacağım. Gidecek yerim de yok" dedi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi, Hamidiye Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. 5 aylık Oktay isimli bebeği ve nikahsız yaşadığı Medine A. ile oturan Salih Kırgın'a, evi boşaltması için ev sahibi tahliye tebligatı yolladı. Kırgın, belirlenen süre içerisinde evi boşaltmayınca icra memurları ve avukatlar tahliye için adrese geldi. Daire önüne gelen avukat, defalarca aradığı Salih Kırgın'a ulaşamayınca çilingire kapıyı açtırıp içeri girmek istedi. Bu sırada Medine A., uyuduklarını söyleyerek kapıya çıktı ve durumu Kırgın'a haber verdi. Kısa sürede eve gelen Salih Kırgın, icra memurları ve avukatlarla tartıştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi. Polisin geldiğini gören Kırgın, kapıyı kapattı ve eline kolonya şişesi aldı. Kolonyayı yere döküp kucağına bebeğini alan Salih Kırgın, kış nedeniyle evden çıkmayacağını, kendisine süre verilmesini istedi. Polis ekipleri Kırgın'ı ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Ev sahibi tahliye işleminin yapılmasını isteyince polis ekibi yaklaşık 1 saat sonra Salih Kırgın'ı ikna etti. Evden çıkan Kırgın, gözyaşlarıyla polis ekibine durumu anlattı. Bu sırada bir kadın polis memuru, 5 aylık bebeği kucağına alarak sevdi.

'NE YAPAYIM, YAŞAMAYAYIM MI'

Salih Kırgın, "Ben kiramı zamanında ödüyorum. Hiçbir sorunum yok. Kredi çektiğim için onu ödemeye çalışıyorum. Çocuğum da var yetişemiyorum. Namussuzluğum yok, sadece kuru ekmeğe çalışıyorum. 11 bin liraya oturduğum ev için 16 bin TL istiyorlar. 16 bin TL'lik ev değil. O kadar verecek olsam daha iyi evde kalırım. Bugün evin tahliyesi için geldiler, ben de direndim. Evi ve çocuğumu yakacaktım. Sonrasında memurlar geldi. Onlara da derdimi anlattım. Onlar da anlamıyor. Kanunun bu şekilde olduğunu bana anlattılar. Kanun buysa ben ne yapayım, yaşamayayım mı?" diye konuştu.

Devletten ve hayırseverlerden yardım isteyen Kırgın, "Kalacak bir ev istiyorum. Kış günü dışarıda kaldım. Devlet bana kalacak bir yer versin. 5 aylık çocuğumla dışarıda kaldım. Eşyalarımı alıp çıkacağım. Gidecek yerim de yok. Önümüz ramazan ayı ve havalar soğuk" ifadelerini kullandı.

MEDİNE A.: 5 AYLIK ÇOCUĞUMLA BİZİ DIŞARIYA ATIYOR

Evin her yerinin tadilatlık olduğunu, bunu yapmalarına rağmen ev sahibi ile sorun yaşadıklarını belirten Medine A. ise "Kış günü küçücük çocukla bizi dışarıya atıyor. Bu nasıl bir vicdandır. İnsanlarda Allah korkusu yok mu? Biz insan gibi uzlaşmaya çalıştık ama hiçbir şekilde olumlu dönüş yapmadı. 5 aylık çocuğumla bizi dışarıya atıyor. Gidecek yerimiz yok, kış günü küçücük çocukla sokakta kaldık. Devletten ve hayırseverlerden yardım istiyoruz" dedi.

İcra memurlarıyla beraber evi tahliyeye gelen Avukat Furkan Zorlu ise "Bir hafta öncesinden evin tahliyesi için Salih Kırgın'ı aradık. Telefonda biraz tartışma oldu ve sonrasında bugün buraya geldik. Kendilerini defalarca aradık ama cevap vermediler. Sonrasında çilingir yardımıyla kapıyı açtık ve o esnada Salih Kırgın'ın eşi çıkarak uyuduklarını söyledi. Medine Hanım bize eşinin geleceğini ve onu beklememizi söyledi. Biz de bekledik. Salih Kırgın sinirli gelerek bize bağırdı. Biraz daha süre istedi ve ev sahibini aradık. O da kesinlikle süre vermeyeceklerini ve evin boşaltılmasını istedi. Tam tahliye işlemi başlayacağı esnada Salih Kırgın eline kolonya şişesi alarak evden çıkmamak için yerlere döktü ve yakacağını söyledi. Bir süre polis arkadaşların konuşması sonucunda ikna oldu. Şu an sosyal hizmetlerden kalacak yer ayarlamaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Haber: Adem AKALAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kiracı İcra ile Evden Çıkarıldı, Yardım İstedi - Son Dakika

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