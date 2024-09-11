Antalya'da Konteynerde Ölü Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi yaşadığı konteynerde ölü bulundu.
Güzeloba Mahallesi'nde boş bir arazide yerleştirdiği konteynerde yaklaşık 6 yıldır yaşayan Mehmet Kılınçarslan'dan (58) haber alamayan komşuları sabah saatlerinde kontrol etmek için yanına geldi.
Kılınçarslan'ın hareketsiz yattığı gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Kılınçarslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kılıçarslan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
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