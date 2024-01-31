Antalya\'da Kullanılmayan Bir Binada Yangın Çıktı

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ANTALYA'da 2 katlı binanın kullanılmayan üst katında çıkan yangın alt kata sıçramadan söndürüldü.

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi 1125 sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. İddiaya göre bir süredir kimsenin yaşamadığı ve kapılarının kilitli olduğu, 2 katlı ahşap çatılı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Alt katta yaşayan A.S. (35) dumanı fark edip, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 30 dakika içerisinde alt kata sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında üst katın ahşap çatısı ve pencereleri tamamen yandı. Diğer yandan yangın anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.