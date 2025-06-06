Antalya\'da Kurban Bayramı Coşkusu

ANTALYA'da Kurban Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmek üzere belediyeler tarafından belirlenen kesim alanlarına akın etti. Bazı yerlerde kesim işlemlerini çocuklar da izledi.

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından belirlenen kurban kesim alanlarında bayram namazının ardından yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar sırayla kurbanlarını kestirdi. Kesim sırası bekleyen büyükbaş hayvanların başına bez parçaları ve çuvallar geçirildiği görüldü. Kesim işleminin ardından kurban etlerini parçalara ayıran vatandaşlar, doğrama işlemini de kendileri yaptı. Kurbanlıkların kaçma ihtimaline karşı, kesim yerlerinde oluşturulan yakalama timleri hazır bekletildi. Çocukların da aileleriyle birlikte kesim alanında bulunduğu görüldü. Bazı çocukların, kurbanlık hayvanların kesim anını izlerken, yüzlerini çevirmeleri dikkati çekti.

Kepez ilçesindeki Dokuma Kapalı Pazar Yeri'nde çok sayıda vatandaş kurban kesti. Alanda özellikle küçükbaşlara yoğun ilgi olduğu görüldü. Büyükbaş kesim alanındaki zemin ise kesilen hayvanların kanı nedeniyle kırmızıya dönüştü. Görevliler, su ile yerleri sürekli temizledi.

'KÜÇÜK ÇOCUKLAR ETKİLENEBİLİR'

Sabah erken saatlerde kurban kesim noktasına gelen Canan Demirtaş, "Kurbanımızı kestirmeye geldik. Allah herkesin kurbanını kabul etsin. Bazı çocuklar izliyor. Müslüman bir toplumuz herkesin bu duruma alışması lazım. Küçük çocuklar psikolojik olarak etkilenebilir. Rüyalarında bile gören olabilir" dedi.

Bayram namazının ardından kesim noktasına geldiğini söyleyen Emrah Yıldız da "Kazasız bir kurban diliyorum. Bizdeki ekibin hepsi kasap, bir kaza olmadı. İşimizi bitirip gideceğiz. Çocukları kötü etkileyebilir. Öğrenmeleri de gerekiyor, diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, Gazipaşa ilçesinde kaçan küçükbaşı sahibinin yakalamaya çalıştığı anlar, kameralara yansıdı.