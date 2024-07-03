Antalya'da Milli Takım'ın galibiyeti coşkuyla kutlandı

Güncel

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Beach Park Varyant Meydanı'na kurduğu dev ekranda Milli Takım'ın maçı izleyen binlerce vatandaş, galibiyet sonrasında büyük bir coşku yaşadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" mesajı paylaştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye A Milli Futbol Takımımın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacağı maç için Beach Park Varyant Meydanı'na dev ekran kurdu. Türk bayrakları ve formaları ile maçı izlemeye gelen vatandaşlar, büyük bir heyecan yaşadı. Maçın ilk dakikalarında A Milli Futbol Takımı'nın öne geçmesiyle Beach Park Varyant Meydanı'nda büyük bir coşku yaşandı.

"Türkiye sizinle gurur duyuyor"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de karılaşma sonrasında 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya karşısında 2-1 galip gelen millileri tebrik etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Muhittin Böcek, "Yolumuz uzun, sonumuz şampiyonluk olsun. Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1'lik skorla eleyerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'mızı tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor" dedi.

Maç öncesi VoSahne konseri

Milli maç öncesinde ise Beach Park Varyant Meydanı'nda maç heyecanını artırmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları VoSahne konseri ile buluşturdu. Maç izlemeye gelen yurttaşlar, VoSahne'nin en güzel parçalarıyla maç öncesinde keyifli bir akşam yaşadı.