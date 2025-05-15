Antalya\'da Motosiklet Denetimi

Antalya'da jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bir Kural Bir Ömür" Projesi kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 895 sürücüye 3 milyon 450 lira para cezası uygulanırken, 260 araç trafikten men edildi.

Ayrıca denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.