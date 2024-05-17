Antalya\'da Okullarda Trafik Bilgilendirme Eğitimleri Devam Ediyor

Güncel

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce, kentteki çeşitli okullarda yürütülen trafik bilgilendirme eğitimleri devam ediyor.

Eğitim programları kapsamında ekipler, Minik Afacanlar Anaokulu, Kaptan Yuva Anaokulu, Elma Şekeri Anaokulu, Özel Kaş Gelişim Gündüz Bakımevi ve Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu.

"Hayatla Yarışılmaz" mottosuyla düzenlenen eğitimlerde ekipler, öğrencilere trafik kurallarına uygun davranış kazandırılması ve trafik kültürünün erken yaşta aşılayabilmek amacıyla farkındalık eğitimi verdi.

Eğitimlerde öğrencilere ayrıca, "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" ve Trafikte Her Yıl Daha İyiye" kampanyalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.