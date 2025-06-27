Antalya\'da Orman Yangını

ANTALYA'nın Alanya ve Aksu ilçelerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan yangınlara müdahale ediyor.

Alanya ilçesine bağlı Mahmutseydi Mahallesi'nin Kızılalan mevkisi ile Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde, sabah saatlerinde orman yangını çıktı. İhbarlar üzerine her iki bölgeye çok sayıda söndürme ekibi ve hava müdahale araçları yönlendirildi. Alanya'daki yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçi, Aksu'daki yangına ise 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçiyle müdahaleye başlandı. Yangınların çıktığı iki bölgede de rüzgarın etkili olduğu belirtildi.

Her iki noktada ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.