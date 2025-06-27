Antalya'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
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Antalya'da Orman Yangınına Müdahale

Antalya\'da Orman Yangınına Müdahale
27.06.2025 08:42
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Alanya ve Aksu'da çıkan orman yangınları için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Antalya'nın Alanya ve Aksu ilçelerinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Alanya ilçesi Mahmutseydi Kızılalan mevkisi ile Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı.

İhbar üzerine iki bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Alanya'daki orman yangınına 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, Aksu'daki yangına 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve orman işçileri sevk edildi.

Ekiplerin yangınlara havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika

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