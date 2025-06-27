Antalya'da Orman Yangınları

1) ANTALYA'DA İKİ İLÇEDE YANGIN

ANTALYA'nın Alanya ve Aksu ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Alanya ilçesine bağlı Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan mevkisi ile Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman yangını başladı. İhbarla olay yerine çok sayıda söndürme ekibi ve hava müdahale araçları yönlendirildi. Alanya'daki yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçi; Aksu'daki yangına ise 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçiyle müdahaleye başlandı. Yangınların çıktığı iki bölgede de rüzgarın etkili olduğu belirtildi. Yangınların söndürülmesi için ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.