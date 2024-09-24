Antalya'da Orman Yangınlarını Önlemek İçin Yeni Proje

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ortağı olduğu "Orman Yangınlarında Atıkların Rolü: Topluluk Temelli Farkındalık ve Çözüm Stratejileri" isimli proje, Avrupa Birliği'nden IPA-II kapsamında hibe desteği kazandı. Proje ile orman içerisindeki atıklardan kaynaklanan yangınların toplum temelli çözümler ile azaltılması ve ormanlarda atık yönetiminin, paydaşların iş birliği ile iyileştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında orman alanları içerisindeki atıkların orman yangını oluşturma riskinin azaltılabilmesi için kamu, akademi, sivil toplum kuruluşları ve bölge sakinleri ile iş birliği yapılacak. Bu iş birliği kapsamında risk haritaları oluşturulacak, kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları yapılacak ve atıksız festival düzenlenecek. 12 ay sürecek projenin nihai faydalanıcıları, orman içi ve yakını mahallelerde yaşayanlar, orman alanlarındaki atıklar sebebiyle ortaya çıkan yangınlardan zarar görme riski olan vatandaşlardan oluşacak.

Projenin özel hedefi ise Antalya ilinde orman alanlarındaki atıkların yönetimine ilişkin kamu, sivil toplum ve üniversite paydaşlarının müzakere masasında yer alarak çözüme dair ihtiyaçları ve çözüm araçlarını belirlemeleri olarak öne çıkıyor. Bu sayede proje sonunda orman alanlarındaki atıkların yönetimine dair kapsamlı bir problem analizi ve çözüm önerileri sunulacak. Proje kapsamında kamuoyunu bilinçlendirme materyalleri ve eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek. Gönüllülük esaslı sivil katılımın teşvik edilmesi ve atık kaynaklı orman yangınlarına dair her yaş grubundan kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla 'Atıksız festival' düzenlenecek.