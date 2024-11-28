Antalya'da Parkta Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

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Antalya'nın merkez Muratpaşa ilçesindeki bir parkta 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yiğit A. (18) ve oyun oynamaları için parka getirdiği yeğenleri E.A. (6) ile B.A'nın (12) pompalı tüfek ve silahla ateş açılması sonucu yaralanmalarıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Yenigün Mahallesi 1070 Sokak'ta yeğenleri E.A. ve B.A'yı 26 Kasım'da parka getiren Yiğit A, bankta otururken bir süredir husumetli olduğu eşinin ailesi tarafından pompalı tüfek ve tabanca ile saldırıya uğramıştı. Saçmalar isabet eden Yiğit A. ve yeğenleri yaralanmıştı. Olaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı.