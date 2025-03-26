Antalya'da Plastik Kapaklar Geri Dönüştürülüyor - Son Dakika
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Antalya'da Plastik Kapaklar Geri Dönüştürülüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak amacıyla plastik şişelerden toplanan kapakları geri dönüştürerek anahtarlık ve bardak altlığı gibi ürünler üretiyor.

26.03.2025 12:37
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, plastik şişelerden toplanan plastik kapakları geri dönüştürüyor. Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'ndeki özel makinelerle işlenen plastik kapaklar, anahtarlık ve bardak altlığı gibi ürünlere dönüştürülerek, farkındalık yaratılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli projeler yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi, geliştirdiği proje kapsamında farkındalık yaratmak ve plastik atıkların nelere dönüşebileceğini anlatmak amacıyla plastik şişelerden toplanan kapakları geri dönüştürüyor. Plastik kapaklar toplanıyor ve özel makinelerle işlenerek ilk etapta anahtarlık ve bardak altlığı gibi ürünlere dönüştürülüyor. Üretilen anahtarlık ve bardak altlıkları, farkındalık atölyelerine katılanlara hediye edilerek çevre bilincinin yaygınlaşması hedefleniyor.

"Amacımız atık miktarını azaltmak ve atıksız yaşama geçişi desteklemek"

Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi Birim sorumlusu Ahu Nur Şahin, plastik kapakların geri dönüştürülmesi projesiyle atıkların nasıl değerlendirebileceklerini ve doğal yaşama nasıl katkı sağlayabileceklerini anlatmaya çalıştıklarını belirterek, "Kapakları belirli miktarlarda kırarak pnömatik enjeksiyon makinesiyle yeniden işliyoruz. Böylece atıkları faydalı ürünlere çeviriyoruz. Amacımız atık miktarını azaltmak ve atıksız yaşama geçişi desteklemek. Bu sürece yetişkinlerden çocuklara kadar herkesi dahil etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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