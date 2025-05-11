Antalya'da Polislere Zorlu Eğitimler - Son Dakika
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Antalya'da Polislere Zorlu Eğitimler

Antalya Emniyeti, 18 binden fazla polis için gerçeği aratmayan zorlu eğitimler düzenliyor.

11.05.2025 10:59
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ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda eğitim alan 18 bini aşkın polis, görev sırasında karşılaşabileceği tehlikelere karşı gerçeğini aratmayan eğitimlerden geçiyor. Araç tahliye ve bomba ile mücadele eğitimlerinin önemine dikkati çeken uzman atış eğitmeni Komiser Nisa Aydın (47), "Amacımız kötüden iyi olmak, en seri şekilde karşılık vermeye açık olmak gerekiyor" dedi.

Uzman atış eğitmeni Komiser Nisa Aydın ve atış eğitmeni polis memuru Osman Demirtaşlar, Antalya Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda görev yapıyor. Yılda 3-4 dönem halinde gerçekleştirilen eğitimlerde, Antalya'da görev yapan her personelin yılda en az 3 kez atış poligonuna gelmesi gerekiyor. Kadro tabanca atışlarına katılım mecburi tutulurken, her dönemde yaklaşık 6 bin 500 personel eğitime alınıyor. Böylece yıl sonu itibarıyla eğitim alan personel sayısı 18 bini aşıyor. Acil müdahale kurslarında ise polislerin sahada karşılaşabileceği zorluklara karşı eğitimler veriliyor. Bu kapsamda araç tahliye, kapan atma, ilk yardım, bomba ile mücadele, gece atışları ve yürüyerek ateş etme eğitimleri işleniyor.

ZORLU EĞİTİMLER NEFES KESİYOR

Polislerin zorlu eğitimlerden geçtiğini kaydeden Komiser Nisa Aydın, "Her türlü aktivitede zorlukla mücadele ediyoruz. Emeğimizi personelimize verdikçe ve geri dönüşünü aldıkça mutlu oluyoruz. Yılda 3 dönem halinde atış eğitimlerimiz oluyor. Antalya'da görev yapan bir personel yılda 3 kez burada eğitim almak zorunda. Kadro tabanca atışlarına katılım zorunluluğu var. Bir dönemde 6 bin 500 personel alıyoruz, yılda ise 18 bin polisi geçiyor. Acil müdahale kursumuzda ise polisin günlük görevi esnasında karşılaşabileceği zorluklara karşı kendisini ve vatandaşı korumaya yönelik eğitim veriliyor. Acil müdahale kursunda araç tahliye, kapan atma, ilk yardım, bomba, gece atışları ve yürüyerek ateş etme eğitimlerimiz var" dedi.

'HIZ, REFLEKS VE DİKKAT'

Polislerin atış eğitimlerinde dikkat etmeleri gereken unsurlardan bahseden Nisa Aydın, "Bu eğitimlerde başarılı olabilmek için önce pratik ve tekrar gerekiyor. Alana girdiği andan itibaren zihnin boşalması gerekiyor. Dikkat her zaman olmalı fakat reflekslerini de çok iyi yönetmeleri gerekiyor. Bizim amacımız kötüden iyi olmak, en seri şekilde karşılık vermeye açık olmak gerekiyor. Hız, refleks ve dikkat, başlıca unsurlar" diye konuştu.

Haber: İrem GÜNEYBAZ- Tolga YILDIRIM- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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