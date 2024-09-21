Antalya\'da Pompalı Tüfekli Saldırı

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ANTALYA'da, husumetli olduğu kişinin işlettiği iş yerine pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra park halindeki araca zarar verip kaçan Yakup G., yakalandı.

Manavgat ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi'ndeki iş yerine dün öğle saatlerinde gelen kişi, aralarında husumet olduğu öğrenilen dükkan sahibine tehditler savurup, küfretti. Şüpheli, daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle, iş yerine ateş açtı. İş yerinin camları kırılırken, saldırgan caddede park halinde duran iş yerine ait hafif ticari araca da zarar verip, olay yerinden ayrıldı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İş yerinin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, olayı gerçekleştiren şüphelinin Yakup G. olduğu tespit edildi. Yakup G. polis tarafından kısa sürede suç aletiyle yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ

Silahlı saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin pompalı tüfekle iş yerinin camına ateş ettiği, tutukluk yapması üzerine yere düşen fişekleri toplayıp yeniden ateş ettiği, ardından da park halindeki aracın camına tüfekle vurarak zarar verdiği ve olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.