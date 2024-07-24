Antalya'da Psikolojik Sorunları Olan Kişi Kendisine Zarar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Psikolojik Sorunları Olan Kişi Kendisine Zarar Verdi

Antalya\'da Psikolojik Sorunları Olan Kişi Kendisine Zarar Verdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi, evindeki eşyaları aşağıya atarak ve ateş yakarak kendisine zarar vermeye başladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişi, polislerin ikna çalışmaları sonucunda evden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında birçok kişi tehlike atlattı.

24.07.2024 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde evindeki eşyaları dışarı atan ve kendisine zarar veren kişi, ekiplerce müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.

Altınova Sinan Mahallesi'ndeki Demetevler Sitesi'nde ismi öğrenilemeyen bir kişinin, evindeki eşyaları 9. kattan aşağıya atması ve evinin mutfağında ateş yakması üzerine komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şahıs, polisleri görünce balkona çıkıp, kendisine zarar vermeye başladı.

Şahsın kapıyı açmaması üzerine bölgeye özel harekat ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından kapısı kırılıp girilerek evden çıkarılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinden Gizem Ölmez, gazetecilere, uzun yıllardır aynı binada oturan şahsın psikolojik sorunları olduğunu söyledi.

Bir haftadır şahsın evindeki eşyaları balkondan aşağıya attığını anlatan Ölmez, "Öğlen saatlerinde evinde ne varsa atmaya başladı. Komşular polise haber verdi. Evi de aleve verdikten sonra kendisi söndürdü. Ekiplerin geldiğini gördükten sonra balkona çıktı. Sonra atlamaya çalışır gibi hareketler yaptı. Ablası itfaiyenin merdiveniyle yukarı çıkıp konuştu. Polisler saatlerce burada beklediler." diye konuştu.

Polislerin ikna etmek için büyük çaba sarfettiğini aktaran Ölmez, şahsın kapıyı açmakta direndiğini ifade etti.

Ölmez, eşyaların aşağıya atıldığı esnada birçok kişinin de tehlike atlattığını kaydetti.

Kaynak: AA

İtfaiye, Antalya, Kepez, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Psikolojik Sorunları Olan Kişi Kendisine Zarar Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:41 Natenyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Natenyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
23:04 TBMM’de sular durulmuyor DEM Partili Sakık’ın kürsüden yaptığı ’’Küfür’’ hatırlatmasıyla ortam gerildi TBMM'de sular durulmuyor! DEM Partili Sakık'ın kürsüden yaptığı ''Küfür'' hatırlatmasıyla ortam gerildi
21:27 Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum
20:59 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer
17:29 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak
20:22 “El sıkışma polemiği“ alevleniyor Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı "El sıkışma polemiği" alevleniyor! Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı
20:01 İngiliz polisinden skandal müdahale Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü İngiliz polisinden skandal müdahale! Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü
18:47 Netanyahu, ABD’de hak ettiği gibi karşılandı Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler Netanyahu, ABD'de hak ettiği gibi karşılandı! Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler
18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
18:14 Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 23:56:43. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Psikolojik Sorunları Olan Kişi Kendisine Zarar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement