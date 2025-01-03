Antalya'da Regaip Kandili'nde Sıcak Lokma İkramı

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O da Arabistan yolcusu

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla 19 ilçede cami önlerine kurduğu stantlarda vatandaşlara sıcak lokma ikram etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili'nin manevi coşkusunu vatandaşlarla paylaşmak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 ilçede cami önlerine kurulan mobil stantlarda, sıcak lokma dökülerek vatandaşlara ikram edildi.

Antalya merkezde Muratpaşa Camii önünde 3 bin 500 kişilik lokma ikramı gerçekleştirildi. V

Vatandaşlar, böyle özel günlerde lokma geleneğini yaşattığı için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.