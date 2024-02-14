Antalya'da sağanak sonrası su baskınlarına karşı hasar tespit ve temizlik çalışmaları başladı - Son Dakika
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Antalya'da sağanak sonrası su baskınlarına karşı hasar tespit ve temizlik çalışmaları başladı

Antalya\'da sağanak sonrası su baskınlarına karşı hasar tespit ve temizlik çalışmaları başladı

Antalya'da dün gece başlayan şiddetli yağış sonucu Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı, Aksu ve Serik ilçelerinde su baskınları yaşandı. İl Jandarma, AFAD ve belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı. AFAD ve jandarma ekipleri hasar tespiti yaparken, Kepez Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mağdurların evleri ve iş yerleri su altında kaldı, tarım arazileri zarar gördü.

14.02.2024 13:25  Güncelleme: 13:29
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Antalya'da sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınlarının ardından hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başlandı.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı, Aksu ve Serik ilçelerinde yaşanan su baskınlarının ardından İl Jandarma, AFAD, ve belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

AFAD, İl Jandarma Komutanlığı'nın JAK, komando, asayiş ekiplerinden oluşan 300 personel ve Kepez Belediyesi'nden 350 temizlik işçisi sel sularıyla kaplanan cadde, sokak, iş yeri ve evlerde temizlik çalışması yürütüyor.

Kepez bölgesinde temizlik çalışmaları sağanağın en fazla zarar verdiği Güneş, Hüsnü Karakaş, Yenimahalle ve Yeşildere mahalleleri başta olmak üzere 58 noktada devam ediyor.

AFAD ve jandarma ekipleri da zarar gören ev, iş yeri ve araçlara ilişkin hasar tespiti gerçekleştiriyor.

Yeşildere Mahallesi'nde evi su basan Aynur Derge, AA muhabirine, gece saatlerinde yağışın arttığını, kapı ve camlarından içeriye suların girmeye başladığını söyledi.

Evi su basınca üst kattaki komşusuna sığındıklarını anlatan Derge, "Her şeyim gitti, eşyalarım su içinde kaldık. Bir şey yapamaz olduk, kızımın odası, banyo ve evin her yerini su bastı, ne yapacağız bilmiyoruz. Kapılar kırıldı, çok mağdur olduk." dedi.

Serası zarar gören üretici Mehmet Özen, sabah namazı kılıp dışarıya çıktığında suyu taştığını ve 15 dakika içinde serayı su bastığını söyledi.

İhbar üzerine ekiplerin gelerek Düden Şelalesi'ne ulaşan derede genişletme çalışması yaptığını belirten Özen, "45-50 dönümlük bir arazi var, ıspanak ve lahana ekiliydi. Bütün ürünler çamur ve su altıda kaldık, çok zarar verdi. Şükür canımıza bir şey olmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da sağanak sonrası su baskınlarına karşı hasar tespit ve temizlik çalışmaları başladı - Son Dakika

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