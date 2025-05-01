Antalya'da Sağanak, Ulaşımı Aksattı

Antalya'da sağanak nedeniyle kayan tır, Demre- Finike D400 kara yolunda ulaşımı aksattı.
Finike ilçesindeki Çağıllı mevkisinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tır, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Kayan tır, yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kara yolunda araç trafiği oluştu.
Ekiplerce yürütülen 1 saatlik çalışma sonucu yol ulaşıma açıldı.
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