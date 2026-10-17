Antalya'da sağanak ve fırtına yaşamı aksattı, Valilik 22.00'ye kadar uyardı - Son Dakika
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Antalya'da sağanak ve fırtına yaşamı aksattı, Valilik 22.00'ye kadar uyardı

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Antalya\'da sağanak ve fırtına yaşamı aksattı, Valilik 22.00\'ye kadar uyardı
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Antalya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına kentte yaşamı aksattı; caddelerde su birikintileri oluştu, araçlar güçlükle ilerledi ve Muratpaşa'da çocuk parkındaki bir ağaç kırıldı. Antalya Valiliği sağanağın 22.00'ye kadar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Antalya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar şemsiye ve yağmurluklarla dışarı çıktı.

Caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Konyaaltı Sahili'nde denizin rengi turkuaza döndü, az sayıda kişinin sağanak ve fırtınaya rağmen denize girdiği görüldü.

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki çocuk parkında bulunan bir ağaç da fırtınanın etkisiyle ortadan kırıldı.

Antalya Valiliği, sağanağın saat 22.00'ye kadar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da sağanak ve fırtına yaşamı aksattı, Valilik 22.00'ye kadar uyardı - Son Dakika
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