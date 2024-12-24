Antalya'da Sağanak Yağış Etkili - Son Dakika
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Antalya'da Sağanak Yağış Etkili

Antalya\'da Sağanak Yağış Etkili

Antalya'da süren sağanak yağış, su birikintilerine ve trafiğe olumsuz etki etti. Eğitime ara verildi.

24.12.2024 11:47
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Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Turuncu" kod uyarısında bulunduğu kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah da devam eden yağış, zaman zaman şiddetini artırarak sağanağa dönüştü.

Sağanak nedeniyle kent merkezindeki bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlerken zaman zaman güçlük çekti.

Bazı kent sakinleri yağıştan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınırken, bazılarının yağışa rağmen sahil bandında yürüyüş ve spor yapmaları dikkati çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısı üzerine Antalya Valiliği bugün kent genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara vermişti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kent genelinde etkili olması beklenen yağış nedeniyle sabah saatlerinden itibaren tüm ekiplerin sahada olacağını belirterek, bölgede oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kuvvetli yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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