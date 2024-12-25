Antalya\'da Sağanak Yağmur Trafiği Aksattı

Güncel

Antalya'da yağmur trafiği aksattı, Konyaaltı sahili sisle kaplandı

ANTALYA - Antalya'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, trafikte aksamalara ve su birikintilerine yol açtı. Vatandaşlar, yağmurdan korunmak için duraklar ve tentelere sığındı. Konyaaltı Sahili'nde ise sis tabakaları oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz gün "Turuncu" kod uyarısı yaptığı Antalya'da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur, zaman zaman şiddetini artırarak devam etti. Yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar, otobüs durakları ve iş yerlerinin tenteleri altında sığındı. Konyaaltı Sahili'nde ise deniz yüzeyinde sis tabakaları görüldü. Hava sıcaklığının 13 dereceye kadar düşmesiyle, meteorolojik verilere göre yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.