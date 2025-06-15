Antalya'da Sıcak Hava, Denize Koşma Zamanı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Sıcak Hava, Denize Koşma Zamanı

15.06.2025 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 35 dereceyi bulan sıcaklık sonrası LGS'den çıkanlar Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Antalya'da termometreler 35 dereceyi gösterdi, LGS'den çıkanlar denize koştu

ANTALYA - Antalya'da haziran ayında termometreler 35 dereceyi gösterdi. Yüksek nem ve bunaltıcı sıcağa rağmen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahilini doldurdu.

Haziran ayının gelmesi ile birlikte Antalya'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte, nem oranı yüzde 70 oranında deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde iki oturum halinde gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrası öğrenciler, velileri ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline akın etti. Antalya'nın nemli havasından bunalan vatandaşlar denize girerek ferahlamayı, kimileri ise ağaç gölgelerinde oturmayı tercih etti.

Haftasonu için Antalya'ya geldiler

Hafta sonunu değerlendirmek için arkadaşları ile birlikte Isparta'dan Antalya'ya geldiklerini söyleyen Nurcan Çartı, "bugün arkadaşlarımızla birlikte bir günlüğüne Isparta'dan tatile geldik. Yakın olması nedeniyle günübirlik gelinebiliyor. Gayet büyük bir hareketlilik var, büyük bir coşku var denizde. Ama çok fazlada sıcaklık var, aşırı derecede yakıyor insanı. Günümüz güzel geçti, arkadaşlarımızla birlikte denize girdi. Bayağı bir kalabalık vardı, bu sıcağa rağmen dolu olması şaşırtıcı" dedi.

Kaynak: İHA

Konyaaltı Sahili, Yerel Haberler, Etkinlikler, Hava Durumu, Nem oranı, Antalya, Güncel, Turizm, Yaşam, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Sıcak Hava, Denize Koşma Zamanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“İki yeğenimi öldürdüm“ ihbarı asılsız çıktı "İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı asılsız çıktı
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
Galatasaray’ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Taraftar isyanda 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran’ın füzeleri geçti Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki “Cinci hoca“ yakalandı 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki "Cinci hoca" yakalandı
İran’ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis’in de evi vuruldu İran'ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis'in de evi vuruldu

18:22
İsrail, İran’ın Meşhed Havalimanı’nda uçak vurdu
İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu
17:13
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
17:05
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
13:29
Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı
Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı
13:08
İsrail-İran çatışmasında Putin’den arabuluculuk teklifi
İsrail-İran çatışmasında Putin'den arabuluculuk teklifi
13:04
Zafer Algöz’den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki
12:59
İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor
İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor?
12:33
İran’daki Türk şehrinden İsrail’e füzeler böyle fırlatıldı: Bismillah Vuruyorlar, vuruyorlar
İran'daki Türk şehrinden İsrail'e füzeler böyle fırlatıldı: Bismillah! Vuruyorlar, vuruyorlar
11:59
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
11:59
Beşiktaş’ın file bekçisi evleniyor
Beşiktaş'ın file bekçisi evleniyor
11:57
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
11:57
Ali Koç kesenin ağzını açtı Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy’e getirecek
Ali Koç kesenin ağzını açtı! Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek
11:41
İran’ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis’in de evi vuruldu
İran'ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis'in de evi vuruldu
11:20
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki “Cinci hoca“ yakalandı
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki "Cinci hoca" yakalandı
11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2025 19:45:06. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Sıcak Hava, Denize Koşma Zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.