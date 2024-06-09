Güncel

Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahile koştu

Termometreler 38 dereceyi gösterdi sahiller doldu taştı

ANTALYA - Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde zaman geçirdi.

Hava sıcaklığının 39 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü şehirde sıcaktan bunalanlar Konyaaltı sahiline akın etti. Bazı vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalışırken, bazı vatandaşlar şemsiye ile bazıları da ağaç gölgelerinde sıcaktan korunmaya çalıştı. Sahile aileleriyle gelen küçük çocuklar ise çeşitli plaj oyuncaklarıyla eğlendi.

Ağaçlık alanda ailesiyle sahilde vakit geçiren Güliz Günal, klimaların sağlığı olumsuz etkilediğini söyleyerek, şu ifadelere yer verdi: "Bu güzel yeri bulmak için buraya sabah 07.00'de geldik. Evlerimiz çok sıcak, klimalarımız artık bizleri hasta etmeye başladı. Sahile gelip serinlemeyi tercih ediyoruz. Ailecek güzel vakit geçiriyoruz. Antalya'nın sıcağı artık çekilecek gibi değil, nem de çok olunca dayanamıyoruz."

Ağaçların altında bilgisayar başında çalışarak zamanı değerlendiren İbrahim Özdağ ise "Havalar çok sıcak, alıştık. İnsan Antalya'da oturunca bir süre sonra sıcaklığa alışıyor. Onun haricinde keyifliyiz "dedi.

Antalya'ya İstanbul'dan tatile gelen Sanem Çelik ise üniversiteyi Antalya'da okuduğunu ve Antalya'yı çok sevdiğini söyleyerek, şu şekilde devam etti: "Buraya İstanbul'dan tatil için geldik. Yaklaşık 1 ay kalacağız. Bu sezonda bu kadar yoğun olduğunu hiç görmemiştim. Okullar tatile girmemesine rağmen bayram yoğunluğu diyebiliriz."

Ülke genelinde önümüzdeki hafta sıcak havanın etkisinin sürmesi bekleniyor.