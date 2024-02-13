Antalya'da Şiddetli Yağış Nedeniyle 5 İlçede Okullar Tatil Edildi - Son Dakika
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Antalya'da Şiddetli Yağış Nedeniyle 5 İlçede Okullar Tatil Edildi

Antalya\'da Şiddetli Yağış Nedeniyle 5 İlçede Okullar Tatil Edildi

Antalya'da dün akşam başlayan ve gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerindeki okullar tatil edildi. Ayrıca, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan kamu personeli de 1 gün idari izinli sayılacak.

13.02.2024 07:51  Güncelleme: 07:54
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ANTALYA'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi.

Dün akşam başlayan ve gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edildi. Antalya Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde  (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır. İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; 5 merkez ilçemizde  (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) 13.02.2024 Salı günü kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Antalya'da Şiddetli Yağış Nedeniyle 5 İlçede Okullar Tatil Edildi - Son Dakika
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